Batman'da 178 köy yolu kardan kapandı
Haberler » Güncel » Batman'da 178 köy yolu kardan kapandı - Haber

Batman'da 178 köy yolu kardan kapandı

BATMAN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 178 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

13.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:24
Batman'da 178 köy yolu kardan kapandı

'da yoğun kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 178 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Batman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 178 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreyi aşarken, bölgede ekiplerin karla zorlu mücadelesi sürüyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki ekipler, merkez ve ilçelere bağlı kardan yolu kapanan 178 köye ulaşım sağlanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler