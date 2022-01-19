Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Güncel

- Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Batman'da, dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bazı yerlerde rüzgarın etkisiyle fırtınaya dönüştü.

KOZLUK, BATMAN (İHA) - - Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BATMAN - Batman'da, dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bazı yerlerde rüzgarın etkisiyle fırtınaya dönüştü. Sason ve Kozluk ilçelerinde eğitime ara verilirken 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu ve Güneydoğuda etkisini gösteren kar yağışı Batman'da hayatı olumsuz etkiledi. Sason ve Kozluk ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte rüzgarında etkili olması bazı yerleşim yerlerinde fırtınaya dönüştü. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Sason'da 90 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kozluk ilçesi ile Gercüş ilçelerinde de birçok köy ve mezra yolunun kapalı olduğu bildirildi. Kapanan yerleşim yollarında şantiye ekiplerinin hummalı çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da 170 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Son Dakika Haberleri

Batman, Kozluk, Sason, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title