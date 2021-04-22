Batman'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde durdurulan H.O.'nun GBT sorgusunu yaptı. H.O.'nun yapılan sorgusunda, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 3 dosyadan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan H.O., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı