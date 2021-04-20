Batman'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Batman'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Batman'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da toplam 6 dosyadan 16 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Batman'da toplam 6 dosyadan 16 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasında, etkinliğin artırılması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 18 Nisan 2021 tarihinde ekiplerimiz tarafından Beşevler Mahallesi 1333. Sokak üzerinde durdurulan T.Ö. isimli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 4 dosyadan 14 yıl 5 ay 26 gün hapis cezası ile, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası olmak üzere, toplam 6 dosyadan 16 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşılmıştır. T.Ö. isimli şahıs yakalanarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından huzur ve güvenin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat her daim tüm il genelinde suç ve suç unsurlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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