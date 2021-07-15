Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu, şehitlik ziyaret edildi.