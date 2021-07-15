Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu, şehitlik ziyaret edildi.

Batman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu, şehitlik ziyaret edildi.

Etkinlikler kapsamında Kudret Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katıldığı programda Kur'an-ı Kerim ve mevlid-i şerif okundu.

İl müftüsü Turgut Erhan, vatan ve millet uğruna can veren şehitler için dua etti.

Mevlid programının ardından Batman Üniversitesi merkez kampüsünde düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisi gezildi.

Serginin ardından Karşıyaka Mahallesi Bozooğulları Mezarlığı'ndaki Şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak, Batman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman İl Başkanı Av. A. Akif Gür ve kurum amirleri katıldı.

Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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