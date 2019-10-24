Batman'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

24.10.2019 18:22

Batman'da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüste yapılan aramada 15 düzensiz göçmen yakalandı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklama göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent girişindeki yol arama noktasında durdurulan otobüs arandı.

Yapılan aramada, aralarında Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.



Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA