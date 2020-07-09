Batman'da 140 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 140 kilogram esrar ele geçirildi.
09.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:38
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 140 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 140 kilogram esrar ve terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA