Batman'da 14 Yaşındaki Çocuk Mezarlıkta Öldürüldü

BATMAN'da dedesinin mezarını ziyarete giden 14 yaşındaki Ekrem Savgat, mezarlıkta uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.



Merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta önceki gün dedesinin mezarını ziyarete giden Ekrem Savgat, burada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıcak darbesiyle yaralanan Savgat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekrem Savgat, bugün gözyaşları arasında saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi.



Polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.



- Batman