Batman'da 14 Ayrı Suçtan Aranan Firari Yakalandı

Batman'da 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce 21 Ağustos'ta gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayı ile ilgili çevrede bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden yapılan incelemeler neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 2 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir. Şüphelilerden birinin G.B.T sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ve halen 14 ayrı suçtan arandığı ve sahte kimlikleri yakalanmamak için kullandığı tespit edilmiştir. Şüphelilerden 2 adet çalıntı cep telefonu ele geçirilmiş müştekisine teslim edilmiştir. Şahısların İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BATMAN