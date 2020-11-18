Batman'da 1360 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 1360 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:56
Batman'da 1360 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 1360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 1360 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir kaçakçılık ihbarı üzerine iki aracı takibe aldı.

Takibe alınan araçları Bayındır Mahallesi'nde durduran ekipler, yapılan aramada 1360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, araçlarda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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