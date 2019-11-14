Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
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Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

14.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:51
Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

'da ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada 13 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Y.D. ve V.S. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan Y.D. isimli şahsın 3 ayrı dosyadan aranması olduğu ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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