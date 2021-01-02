Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına moral ziyareti

Batman Gençlik Merkezi gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten merkezdeki gönüllü gençler, sokağa çıkma kısıtlamasında görevi başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına moral ziyareti gerçekleştirdi, pasta ikram etti.

Ziyarette, gençlik merkezi lideri Rüstem Rüstemoğlu, salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de onlara bir nebze moral olması amacıyla ziyaret gerçekleştirdik." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak