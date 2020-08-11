Batman'da 11 ev, karantinaya alındı
Batman'da 11 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:32
Batman'da 11 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerde, 11 evde koronavirüs vakaları tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 11 ev karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test uygulamaya başladı.
Kaynak: DHA