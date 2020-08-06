Batman'da 1050 rakımda ayran keyfi Batman'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı Geçidi sürücü ve yolcuların dinlenme alanı oldu.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı Geçidi sürücü ve yolcuların dinlenme alanı oldu.

Geçit de yayık ayranı yapan Kenan Turan, kardeşi ile 1984 yılından beri yayık ayranı yaptıklarını belirterek, bu nedenle bulundukları geçide daha sonra 'Ayrancı Geçidi isminin verildiğini söyledi.

Batman, Mardin ve Diyarbakır'dan gelip yaptıkları ayranı içmeye gelenlerin bulunduğunu aktaran Turan, "Yayık ayranımız tamamen doğal. Köylülerden aldığımız doğal yoğurttan yaptığımız ayrandan içen herkes memnun kalıyor. Bunun yanında yöresel acurlar yanında ikram ediyoruz. Ayran içmek isteyen sürücülerin aynı zamanda dinleniyor." dedi.

Sürücü Hasan Gül ise "1990 yılından beri bu ustayı takip ediyoruz. Ayranı çok güzel." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA