Batman'da 100 çiftçiye yüzde 75 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Batman İl Tarım Müdürlüğü tarafından 100 çiftçiye ikinci ürün olarak yüzde 75 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Batman İl Tarım Müdürlüğü tarafından 100 çiftçiye ikinci ürün olarak yüzde 75 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım Müdürü Mehmet Gün, 100 çiftçiye yüzde 75 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Gün, özellikle meraların kuraklık döneminde aşırı otlatılmasını önlemek, kentte yem bitkileri üretimini yaygınlaştırmak ve sütçü hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan proje ile kent genelinde 4 bin dönümde silajlık mısır ekimi gerçekleştirileceğini aktardı.

Proje neticesinde 33 bin ton kaba yem üretimi sağlanacağını ifade eden Gün, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak