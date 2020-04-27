Batman'da 100 aileye gıda yardımı Batman'da Birleşen Kalpler Platformu, 100 aileye gıda yardımı yaptıYardım kampanyası başlatan platform üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine gıda yardımı ulaştırdı.

Batman'da Birleşen Kalpler Platformu, 100 aileye gıda yardımı yaptı

Yardım kampanyası başlatan platform üyesi gençler, daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 ailenin evine gıda yardımı ulaştırdı.

Platform sözcüsü Übeyd Kaplan, yaptığı açıklamada ramazan ayı münasebetiyle dar gelirli 100 aileye ulaştıklarını belirterek, yardımların peyderpey devam edeceğini söymedi.

Aileler de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, platform üyelerine ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA