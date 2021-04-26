Batman'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Batman'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Batman'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Batman'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 22 Nisan'da 3 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.Ç. (15) polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.S.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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