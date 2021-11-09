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Batman'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayda gözaltına alınan 2 insan taciri de tutuklandı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, olayda gözaltına alınan 2 insan taciri de tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk ilçesinde bir araçta yapılan kontrolde 10 Pakistan uyruklu yasa dışı düzensiz göçmen yakalandı. Olay ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, olayı organize ettikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yakalanan yasa dışı düzensiz göçmenler, Batman İl Göç İdaresine teslim edildi. - BATMAN

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