Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.