Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Diyarbakır-Batman yolu yeni köprü girişinde yapılan uygulamada durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, 1 milyon lira değerinde 305 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Batman'da 1 milyon lira değerinde 305 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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