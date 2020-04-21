Batman'da 1 köy karantinaya alındı
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Kozluk, Ortaca, Batman, Sağlık

Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozluk ilçesinin Ortaca köyü karantinaya alındı.

21.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:42
Batman'da 1 köy karantinaya alındı

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kozluk ilçesinin Ortaca köyü karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Ortaca köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

İkinci bir açıklamaya kadar köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişlerin yasaklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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