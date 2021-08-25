Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti Batman'da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.

Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.

Batman'da 2 ay öncesine kadar Covid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama oldu. Şu an Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelenlerle birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Batman'da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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