Batman'da 1 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ev karantina altına alındı.
07.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:06
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ev karantina altına alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde 1 ev İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alındı.
Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: AA