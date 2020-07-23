BATMAN D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BATMAN D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil...

D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil varHDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen D.K.'nin avukatı Adile Gürbüz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

23.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:26

D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil var

HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen D.K.'nin avukatı Adile Gürbüz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Gürbüz, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delilin olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeteri kadar delil var. Tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" dedi.

2018 yılında seçim çalışması yürüttüğü sırada Mardin'in Midyat ilçesine, D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen ve önceki gün partisi HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. D.K.'nin Batman'daki avukatı Adile Gürbüz, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için yeterli delil olduğunu ifade etti.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIKTAN SONRA EVLİLİĞİ SON BULDU

Avukat Adile Gürbüz, D.K.'nin Çelik tarafından cinsel saldırıya uğramasının ardından baskı gördüğünü, yalnız kaldığını belirterek, olayın ortaya çıkmasının ardından da eşiyle boşandığını aktardı. Avukat Gürbüz, "Müvekkilim seçim döneminde milletvekiliyle ailevi sorunlarını görüşmek üzere bir araya geliyor. Bir evde kimsenin olmadığı sırada bir araya geliyorlar. Müvekkilim kapıyı açtıktan sonra evde kimsenin olmadığını fark ediyor. Ne yazık ki cinsel saldırıya maruz kalıyor. Daha sonrasında ise tehditlerle, baskılarla olayı kapatması yönünde ciddi karşılık görüyor. Evli ve üç çocuklu olan müvekkilim geçirdiği travmanın etkisiyle hakkını savunmaya ve bu şahsın vekillikten düşürülerek, bir daha bölgeye, Mardin'e gelmemesini istiyor. Bununla ilgili yöneticilerle görüşüyor. Uzun bir süre tek başına mücadele veriyor ancak reddediliyor, baskı görüyor, bu konuda yalnız bırakılıyor. Eşinin duyması üzerine evliliği boşanmayla, son buluyor" dedi.

'MİLLETVEKİLİ DEMEK İSTEMİYORUM, BU UNVAN KENDİSİNE YAKIŞMIYOR'

Mağdur D.K.'nin ocak ayında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu süreçte yalnız mücadele ettiğini belirten Gürbüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha sonra yollarımız kesişti. Avukatlığını kabul etmemi rica etti. Beyanının gayet tutarlı oluşu, evli, çocuklu kendi halinde bir ev hanımının durup dururken kimseye iftira atmayacağını düşünerek, bu mücadelesine destek vermeye karar verdim. İlerleyen süreçte milletvekili olması durumuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, parlamenterler büroda yapılan soruşturmada fezlekenin düzenlendiği haberini aldık. Çünkü müvekkilim, olayın bulunduğu yerde yaptırdığı olay yeri incelemesinde deliller elde etmişti. Şüpheliye, milletvekili demek istemiyorum, bu unvan kendisine yakışmıyor. Her ne kadar bu unvan kendisine yakışmasa da dokunmazlığı olduğu için ifadesine başvurulamıyor. Fezlekenin düzenlenmesinin ardından 22 Temmuz tarihinde dokunmazlığı kaldırılması görüşmesine başlandı."

'YARGILANMASI İÇİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ'

Tuma Çelik'in D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğuna dair çok sayıda delilin olduğunu belirten avukat Gürbüz, yargılama için dokunulmazlığın kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Gürbüz, "Kendisi kuvvetli suç şüphesi olduğu için neredeyse bir suç hali mevcut, ağır ceza alacağı mutlak bir dosya. Bu nedenle dokunmazlığının derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Kamuoyundan da destek bekliyoruz. Çok ağır bir suç. Ne yazık birçok alanda, birçok konuda hak savunucularının, fail ve mağdurun kimliğine bakmaksızın ses verildiği durumlar olmasına rağmen bu dosyada aynı desteği göremedik. Halkımızdan ve halk savunucularından basın mensuplarından, siyasetçilerden, sanatçılardan her kesimden destek bekliyoruz. Çünkü bu emsal bir dosya, müvekkilimin tek başına çıktığı bu mücadelede, bundan sonra arkasında milyonlar olmasını istiyoruz. Kadın hakları ve insan hakları konusunda bu dosya bir meşaledir. Mağdur ve failin kimliği ne olursa olsun herkesin cezasız kalmayacağını bilmesini istiyoruz. Bugün bir kadın cinayetinin yasını tutarken, ölmeden öldürülmüş olan bu kadına ses olmamız gerekir. Şüphelinin dokunmazlığının kaldırılmasıyla elimizde yeteri kadar delil, tanık beyanları, HTS kayıtları var. Akabinde davanın açılacağını ve ceza alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

BATMAN D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil...

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Güncel
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Dünya
Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüşürken Cumhurbaşkanı arayıp müjdeyi verdi
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Koronavirüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Özlem Zengin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Öztürk Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları José Ernesto Sosa
Şu an buradasınız: BATMAN D.K.'nin avukatı: Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için elimizde yeterli delil... - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 10:27:50. #1.15#
title