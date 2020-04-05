Batman cezaevinde yangın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Batman cezaevinde yangın - Haber
Batman, Polis, 3. Sayfa

Batman cezaevinde yangın

Batman cezaevinde yangın BATMAN - Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı.

05.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:36
Batman cezaevinde yangın

Batman cezaevinde yangın

BATMAN - Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Koğuşların tahliye edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yangın çıktı. Yangının Mahkumlar tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Polis ekipleri cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olayı duyan mahkum yakınları olay yerine gelirken, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayın kontrol altına alındığı ve koğuşların tahliye edildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Batman cezaevinde yangın

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Batman cezaevinde yangın
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haber
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haber
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haber
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haber
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı Haber
16 yaşındaki çocuğun yardım çağrısından bambaşka gerçek ortaya çıktı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Donk, gelen tekliflerin hepsini reddetti! G.Saray, ikinci kaptanlığı verecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Levent Dörter Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Rüştü Reçber Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma Zonguldak
Şu an buradasınız: Batman cezaevinde yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 01:51:34. #1.15#
title