Batman çayında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
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Batman çayında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı

Batman'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan 14 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Batman çayında kaybolan Suriyeli çocuğun cesedine ulaşıldı
05.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:34

Batman'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan 14 yaşındaki Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Batman çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Suriyeli Nadir Ali, ailesi ile birlikte çay kenarına gelip yüzmeye başladı. Çocuklarının yüzerken kaybolduğunu far eden aile durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD'a bildirdi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmada çocuğa ulaşılmadı. Sabah saatlerinde tekrar aramaya koyulan ekipler, Nadir Ali'nin cansız bedenine kaybolduğu yerin 50 metre ilerisinde ulaştı.

Cenazesi sudan çıkarılan Ali'nin cansız bedeni, Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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