Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı
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Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı

Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı Batman'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan 14 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

05.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:43

Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı

BATMAN - Batman'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan 14 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Batman Çayında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Suriyeli Nadir Ali, ailesi ile birlikte çay kenarına gelip yüzmeye başladı. Çocuklarının yüzerken kaybolduğunu gören aile durumu 112 acil sağlık, polis ve AFAD'a bildirdi. Gece geç saatlere kadar yapılan çalışmada gence ulaşılmadı. Sabah saatlerinde tekrar arama işlemine koyulan ekipler, 14 yaşındaki Nadir Ali'nin cansız bedenine kaybolduğu yerin 50 metre ilerisinde ulaştı.

Cenazesi sudan çıkarılan Ali'nin cansız bedeni, Batman Bölge Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman Çayı'nda kaybolan Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı

Kaynak: İHA

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