Batman Çayı'nda balık tutmak isterken mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Batman Çayı'nda balık tutmak isterken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel
Batman Çayı'nda balık tutmak isterken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman Çayı'nda mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sabatullah Ayyıldız, balık tutmak için Batman Köprüsü mevkisinden suya girdi.

Ayyıldız, Batman Çayı'ndaki su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ayyıldız ekiplerin çabası sonucu halat yardımıyla sudan çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayyıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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