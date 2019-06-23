Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeş kayboldu

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Şanlı (17) ile ağabeyi Sinan Şanlı (19) arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittikleri Batman Çayı Köprüsü mevkisinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Şanlı kardeşler kısa sonra süre gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu iletmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA