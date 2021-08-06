BATMAN ÇAYI ISLAHI 2. KISIM'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Batman'a yaptığı yatırımlarla Batman ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Batman'a yaptığı yatırımlarla Batman ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Batman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Batman ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Batman'da yapımı devam eden Batman Çayı Islahı 2. Kısımişi kapsamında yaklaşık olarak 40. 000 metreküp kazı, 100. 000 metreküp dolgu, 62. 000 metreküp taş tahkimatı, 12. 280 metreküp beton, 100 ton donatı demiri, 6. 025 metre kuşaklama kanalı ve 20. 000 metre korkuluk imalatları yapılacaktır. Batman Çayı Islahı 2. Kısımçalışmasında fiziki olarak % 15 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaları hızla devam etmektedir. Projenin bitirilmesiyle 1000 hektar alanın taşkın riskinden kurtarılacaktır. İşin yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre