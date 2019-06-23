BATMAN Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

Çaydaki 3 kardeşten büyüğü kurtarıldı, 2'si kayıp

Batman'da kıyısında piknik yaptıkları çaya soğuması için karpuz bırakmak isterken dengesini kaybedip düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak isterken suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak (20) akıntıya kapıldı. Kardeşlerden büyüğü olan Burak çevredekiler tarafından kurtarıldı, kaybolan Serhat ve Sinan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, bu sabah kentten geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Güneykent mahallesinde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte piknik yapmak amacıyla motosikletle Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat ise suya atladı. Çayda akıntıya kapılan kardeşlerden büyüğü Burak çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. AFAD ile Tatvan'dan gelen su altı dalgıç polisleri çayda arama çalışması başlattı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA