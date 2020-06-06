BATMAN BU KÖYDE İMECE USULÜYLE HER GÜN BİR AİLENİN TARLASINA PİRİNÇ EKİLİYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BATMAN BU KÖYDE İMECE USULÜYLE HER GÜN BİR AİLENİN TARLASINA PİRİNÇ EKİLİYOR

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli Gönüllü köyü sakinleri, imece usulüyle atalarından kalma yöntemle her gün bir ailenin tarlasında pirinç ekimini yapıyor.

06.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:39

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli Gönüllü köyü sakinleri, imece usulüyle atalarından kalma yöntemle her gün bir ailenin tarlasında pirinç ekimini yapıyor. İmece usulüyle tarlayı işlemelerinin atalarından kalma gelenek olduğunu söyleyen üreticilerden Seyithan Kavak (60), "Tek bir aileyle pirinç tarlasının ekimi çok zor olur. Köyde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

Gercüş ilçesine bağlı 70 haneli ve 400 nüfuslu Gönüllü köyü sakinleri, asırlardır imece usulüyle tarlarını ekip biçiyor. Köyün tek geçim kaynağı olan pirinç ekimine başlayan köy sakinleri, her gün bir ailenin tarlasını işliyor. Bu yöntemin atalarından kalma olduğunu anlatan köylüler, kardeşçe çalıştıklarını söyledi. İmece usulüyle tarlayı işlemelerinin atalarından kalma gelenek olduğunu vurgulayan üreticilerden Seyithan Kavak (60), "Tek bir aileyle pirinç tarlasının ekimi çok zor olur. Köyde hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. İmece usulüyle her gün bir ailenin pirincini ekiyoruz" diye konuştu.

'PİRİNCİMİZ ORGANİKTİR'

Ürettikleri pirincin tamamen organik ve çok lezzetli olduğunu ifade eden Kavak, "Devamlı buz gibi kaynak suyunun içinde oluyor. Kimyasal madde kullanmıyoruz. Şu anda tarlada küçük göl şeklinde havuzlar yapıyoruz. Pirincin ekildiği tarlayı suyun içinde bırakıyoruz. 6 ay boyunca suyu üstünden kesmiyoruz. Sararana kadar su üstünde kalıyor. Sarardığı zaman ise hasadına başlıyoruz" dedi.

Pirinç ekiminin çok yorucu olduğunu aktaran üreticilerden Salih Kavak ise şunları kaydetti:

"Zahmeti çoktur. Tarlayı sürdükten sonra 1 hafta boyunca suyu üstünde bırakıyoruz. Daha sonrada atlarla tekrar sürmeye başlıyoruz. 6 ay sonra ekimine başlayacağız."

BATMAN BU KÖYDE İMECE USULÜYLE HER GÜN BİR AİLENİN TARLASINA PİRİNÇ EKİLİYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Şallı Beren Saat Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Kadın Libya Ankara Pütürge
Şu an buradasınız: BATMAN BU KÖYDE İMECE USULÜYLE HER GÜN BİR AİLENİN TARLASINA PİRİNÇ EKİLİYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 08:40:26. #1.15#
title