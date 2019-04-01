Batman Borç Tartışmasında Arkadaşı Tarafından Öldürüldü

Borç tartışmasında arkadaşı tarafından öldürüldü

BATMAN'da, Muammer Savaş (45), borç para yüzünden çıkan kavgada, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

Olay, kent merkezindeki Kısmet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan Muammer Savaş ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında, borç para yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken arkadaşı, Savaş'a tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Savaş, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere ambulansa aldığı Muammer Savaş, yolda yaşamını yitirdi. Bölge sakinleri ile esnafın tanımadığı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA