Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı Batman-Bismil karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı

BATMAN - Batman-Bismil karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Bismil karayolunda meydana geldi. 34 UK 5930 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş

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