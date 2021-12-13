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Batman Belediyesinin araç filosuna 21 araç eklendi

Batman Belediyesinin araç filosuna 21 araç eklendi
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi düzenlenen törenle araç filosuna 21 aracı daha kattı.

BATMAN (AA) - Batman Belediyesi düzenlenen törenle araç filosuna 21 aracı daha kattı.

Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle, 10'u otobüs toplam 21 araç filoya katıldı.

Törende konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yeni araçların Batman'a hayırlı olmasını diledi.

"Hedefimiz büyüyen, gelişen Batman'ımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek ve bunu her alanda yapmak." diyen Şahin, alınan 10 otobüsün yoğun hatlara verileceğini ve yoğunluğun bu sayede azaltılacağını aktardı.

2022 yılı içerisinde alınacak ilave otobüslerle yoğun hatların daha fazla destekleneceğini kaydeden Şahin, yeni araçlarla Batman Belediyesi'nin araç filosunun daha da güçlendiğini kaydetti.

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