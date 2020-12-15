Batman Belediyesinden vatandaşlara hediye internet

Batman Belediyesi tarafından 4 GB hediye internet projesi hayata geçirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 GB hediye internet projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında tek kullanımlık 4 GB'lık hediye internet kartların verileceği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Vatandaşlarımıza vereceğimiz 4 GB'lik hediye kartlar tek kullanımlı şifre ile bir defaya mahsus olarak internet hizmetinden faydalanabileceklerdir. 4 GB'lik internet öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın derslerin takibi ve bilgiye ulaşmalarında büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak