Batman Belediyesinden vatandaşlara hediye internet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman Belediyesinden vatandaşlara hediye internet

15.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:54
Batman Belediyesinden vatandaşlara hediye internet

Batman Belediyesi tarafından 4 GB hediye internet projesi hayata geçirildi.

Batman Belediyesi tarafından 4 GB hediye internet projesi hayata geçirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 GB hediye internet projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında tek kullanımlık 4 GB'lık hediye internet kartların verileceği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Vatandaşlarımıza vereceğimiz 4 GB'lik hediye kartlar tek kullanımlı şifre ile bir defaya mahsus olarak internet hizmetinden faydalanabileceklerdir. 4 GB'lik internet öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın derslerin takibi ve bilgiye ulaşmalarında büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

İlgili Haberler

Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
Afyonkarahisar Belediyesinden karantinadaki vatandaşlara meyve ikramı
Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlama boyunca 65 yaş üstü vatandaşlara yardım etti
Çankaya Belediyesi 56 saatlik kısıtlama boyunca 65 yaş üstü vatandaşlara yardım etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Çağdaş Atan Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman Belediyesinden vatandaşlara hediye internet | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:00:19. #1.15#
title