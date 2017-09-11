Batman Belediyesinden 16 Dalda Ücretsiz Kurs

Batman Belediyesi 16 dalda ücretsiz kurs açacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür Merkezinde uzman eğitmenler tarafından gitar, piyano, keman, bağlama, gençlik korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, halk dansları topluluğu, resim, ebru, diksiyon, model uçak, çocuk korosu, Türk Halk Müziği korosu, sanatsal seramik mozaik, güzel sanatlar lisesi ve fakültelerinin resim ile müzik bölümleri, özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları verilecek.



Ücretsiz olacak kurslara 30 Eylül 2017 tarihine kadar başvurular devam edecek. Başvurular "http://www.batman-bld.gov.tr/kultur/kursbasvurulari.aspx" internet adresinden yapılabilecek.



Yeni dönemde daha fazla kurs düzenlemesi ile herkesi sanatla iç içe olmaya davet eden Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, ücretsiz kurslardan gençlerin yararlanmasını istedi.