Batman Belediyesince vatandaşlara üstü açık araçta konser

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin organizasyonuyla kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla sokağa çıkma kısıtlaması yaşayanlar ve Anneler Günü dolayısıyla üstü açık araçta Kürtçe Türkçe konser verildi.

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin organizasyonuyla kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolaysıyla sokağa çıkma kısıtlaması yaşayanlar ve Anneler Günü dolayısıyla üstü açık araçta Kürtçe Türkçe konser verildi.

Yerel sanatçılardan oluşan koro, kentin işlek cadde ve sokaklarında üstü açık araçla Türkçe ve Kürtçe seslendirdikleri şarkılarla vatandaşlara moral verdi.

Vatandaşlar da evlerinin pencereleri ve balkonlarında zılgıt, alkış ve halaylarla sanatçılara eşlik etti.

Vatandaşlar konser için ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA