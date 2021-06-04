Batman Belediyesince temsil ağırlama giderleriyle ilgili açıklama yapıldı

Batman Belediyesi, temsil ağırlama giderleriyle ilgili açıklama yaptı.

Batman Belediyesi, temsil ağırlama giderleriyle ilgili açıklama yaptı.

Batman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında belediyenin temsil ağırlama giderleri tutarı üzerinden bilgi sahibi olmadan fikir beyan ederek haksız isnat ve iftiralarda bulunulduğunun tespit edildiği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklamanın yapılmasının zaruretinin hasıl olduğu bildirildi.

Bir sayın milletvekili tarafından belediyeye 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanuna göre verilen dilekçeyle, belediyenin 8 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplam borç tutarı ile Ocak-Şubat-Mart 2021 aylarına ait üç aylık dönemde temsil ve ağırlama kaleminden yapılan toplam harcama tutarının sorulduğu kaydedilen açıklamada, verilen yazılı cevapta, belirtilen tarihte belediyenin 318 milyon 775 bin 475 lira 55 kuruş borcu olduğu ve yılın ilk üç ayına ait temsil ağırlama kaleminden toplam 619 bin 687 lira 37 kuruş harcama yapıldığının bildirildiği aktarıldı.

Söz konusu harcamanın 280 bin 840 lirasının Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 338 bin 17 lira 59 kuruşunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 829 bin 78 lirasının ise Mezarlıklar Müdürlüğü bütçesinden yapıldığı bildirilen açıklamada, yapılan harcamaların ayrıntısı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak