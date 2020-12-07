Batman Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti
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Batman Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti

07.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:58
Batman Belediyesi'nden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti

Batman Belediyesi kent genelinde 10 ayrı noktada ücretsiz internet hizmeti vermeya başladı.

Batman Belediyesi kent genelinde 10 ayrı noktada ücretsiz internet hizmeti vermeya başladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin yaptığı açıklamada alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla kentin 10 ayrı noktasında vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti verildiğini söyledi.

Kent merkezinde genellikle parklar, meydanlar, terminal gibi vatandaşların en yoğun olduğu bölgelere ücretsiz internet noktaları oluşturduklarını aktaran Şahin, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Ücretsiz internet sahasının daha da genişleyeceğini vurgulayan Şahin, "Bir sonraki aşamada da bilgi evlerine, kütüphanelere, hem belediyenin hem il kültür müdürlüğüne ait mekanlara da ücretsiz internet hizmeti sunacağız."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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