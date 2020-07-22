Batman Belediyesi'nden 15 bin aileye şeker ve kolonya Batman Belediyesi, Kurban bayramı öncesidar gelirli 15 bin aileye şeker ve kolonya dağıttı.

Batman Belediyesi, Kurban bayramı öncesidar gelirli 15 bin aileye şeker ve kolonya dağıttı. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla hazırlanan hediye paketleri belediye personeli ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ailelere ulaşıtırdı. Aileler duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyeye teşekkür ettiler. Kaynak: AA