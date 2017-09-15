Batman Belediyesi Nakdi Yardım Üst Limitini Belirledi

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere" nakdi yardım üst limitinin 5 bin TL olarak belirledi.



Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere" nakdi yardım üst limitinin belirlenmesine ilişkin öneri üzerinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede, Sosyal Yardım Komisyonu kararıyla yapılacak yardımların en üst limitinin 5 bin TL ve Meclis Kararı alınarak yapılacak yardımların en üst limitinin 10 bin TL olarak düzenlenmesine karar verildi. - BATMAN