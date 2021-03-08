Batman Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi yeni binası hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi yeni binası hizmete açıldı

08.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:34
Batman Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi yeni binası hizmete açıldı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediyesine ait Kadın ve Aile Destek Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediyesine ait Kadın ve Aile Destek Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Vali Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütecek Aile Destek Merkezi'nin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Açılışı özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk getirdiklerini ifade eden Şahin, bu merkezde kadını ve aileyi merkeze alan hizmetler yapılacağını kaydetti.

Yeni hizmet binasında Kadın ve Aile Hizmet Müdürlüğünün yanı sıra farklı birimlerin de hizmet vereceğini aktaran Şahin, "Burada hem belediyemizin kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü bulunacak hem personel çocuklarının istifade edeceği kreş ve gündüz bakım evi bulunacak hem de bazı kurslarımızı bu binada vereceğiz. Kadın ve Aile hizmetleri müdürlüğümüzün kapsamlı çalışmalarını buradan yöneteceğiz." dedi.

Binada engelli birimi ile Şehit aileleri biriminin de hizmet vereceğini bildiren Şahin, "Amacımız sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Batman'da halkımızla buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Serdar Ortaç Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi yeni binası hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:49:17. #1.16#
title