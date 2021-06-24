Batman Belediyesi, içme suyu sorununu çözmek için 20 bin tonluk su deposu yapıyor

Batman Belediyesi tarafından kentin su sorununu çözmek amacıyla yapımına başlanan 20 bin tonluk su deposunda sona yaklaşıldı.

Batman Belediyesi tarafından kentin su sorununu çözmek amacıyla yapımına başlanan 20 bin tonluk su deposunda sona yaklaşıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, inşa çalışmaları devam eden su deposunda incelemelerde bulundu.

Batman'ın günlük içme suyu ihtiyacının 63 bin ton, belediyeyi devraldıktan sonra yaptıkları araştırmada mevcut su depolarının 23 bin ton olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Şahin, bundan dolayı çok ciddi su sıkıntısının yaşandığını söyledi.

Kentin içme suyu sıkıntısına kalıcı çözüm sağlamak için Çamlıtepe Mahallesinde 20 bin tonluk içme suyu deposu yaptıklarını bildiren Şahin, "Tüm içme suyu depolarının toplam kapasitesi 23 bin ton. Burası sadece kendi başına tüm kapasiteyi hemen hemen karşılayacak büyüklükte. Ama şehrimizin toplam içme suyu depo ihtiyacı 63 bin ton. Bundan bir tane daha lazım." dedi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Devletimizin, milletimizin, belediyemizin ve Batmanımızın her bir kuruşunu titreyerek harcıyoruz. Bunu herkes bilsin. Firma temmuzun ortalarına doğru depoyu teslim edecek. Böylece şehrimizin içme suyu ihtiyacını büyük oranda gidermiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak