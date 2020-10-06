Batman Belediyesi çalışanlara Kovid-19 testi
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Batman Belediyesi çalışanlara Kovid-19 testi

06.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:51
Batman Belediyesi çalışanlara Kovid-19 testi

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, riskli birimlerinde çalışan personele Kovid-19 testi yapmaya başladı.

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, riskli birimlerinde çalışan personele Kovid-19 testi yapmaya başladı.

Belediyenin özellikle riskli birimlerde görev alan personeller belediye sağlık merkezinde PCR testi yaptırıyor. Uzman ekiplerce yapılan testler İl Sağlık Müdürlüğüne gönderiliyor.

Batman Belediyesi Sağlık İşler Müdürü Veysel Tunç, 4 gün önce belediye personellerine Kovit-19 testi yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu sürede 60 test yaptıklarını aktaran Tunç, 3 pozitif vaka tespit ettiklerini aktardı.

Kovid-19 test hizmetinin birinci aşamada belediyenin riskli birimlerinde çalışan personeline verildiğini dile getiren Tunç, ikinci aşamada tüm belediye personeline ve ailelerine hizmet vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Batman Bölge Hastanesi'nin yükünü azaltmak amacıyla halka da hizmet verebilecek alt yapı oluşturduklarını kaydeden Tunç, şöyle konuştu:

"Bu hizmeti belediye çalışanlarına yönelik veriyoruz. Ancak kış aylarında beklenmiş olan en kötü senaryolara yönelik bölge hastanesindeki kapasitenin daha rahat atlatılması açısından da kış aylarında halka yönelik olarak vatandaşlarımıza da bu hizmetin verilebilmesi konusunda alt yapımızı hazırladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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