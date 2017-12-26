Batman Belediyesi Atıkları Oyun Gruplarına Dönüştürdü

Batman Belediyesince yapılan çalışmada kullanılmış araç lastikleri ve metallerle, çocuklar için oyun grupları yapıldı.



Kullanılmış araç lastikleri Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan parklarda çocukların oyun oynamaları için kullanılacak. Makine mühendisi, peyzaj mimarı ve marangozun bir araya gelerek oluşturulan fikirle çocukların zarar görmeden eğlenmelerine olanak sağlamak amacıyla farklı figür ve desenlerle boyanan lastiklerden güzel bir çalışma çıktı. Lastiklerin yakılmadan geri dönüşümünü sağlayan Makine Mühendisi Tayip Aksoy, Peyzaj Mimarı Bahar Yardımcı ve Marangoz Aziz Demir, birlikte yaptıkları projeyi hayata geçirdi. Ortaya çıkan çalışmalarla, çocuklara düşük maliyetlerle oyun grupları oluşturuldu.



Hurdalığa çıkmış çeşitli araç, metal ve araç lastiklerini bir araya getirildiği çalışma ile oyun araçlarının Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan parklarda kullanılacağını ifade eden Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, estetik güzellik olarak farklı bir çalışma yapıldığını belirtti. Çalışmalarda traktör, motosiklet ve otomobil lastiklerine desenler yapılıp, müdahalelerle ortaya çıkarılan farklı figürlerdeki oyun grupları çocukların beğenisine sunuldu. Çalışmalar arasında formula1, traktör, pedallı dönme dolap, motosiklet ve sevilen hayvan figürlerinden oluşan oyun grupları yer alıyor. - BATMAN