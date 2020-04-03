Batman Belediyesi araçların bakımını yapıyor Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediye hizmet araçlarını ve iş makinelerini bakımını yapıyor.

Batman Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, belediye hizmet araçlarını ve iş makinelerini bakımını yapıyor.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Adanan Aba, yaz sezonu öncesi saha çalışması gerçekleştiren birimlerin iş makineleri ve araçlarının hazır olması için bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.

Aba, arasında lastik değişimi, motor revizyonu, temizlik araçlarının fırça ve yağ değişimi olmak üzere 475 aracın bakımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA