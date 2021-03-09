Batman Belediyesi alt yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor
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Batman Belediyesi alt yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor

09.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:02
Batman Belediyesi alt yapı çalışmalarını hızla sürdürüyor

Batman Belediyesi kentte 5 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait çalışmalarda ihale ve sözleşme aşamasına gelindiğini bildirdi.

Batman Belediyesi kentte 5 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait çalışmalarda ihale ve sözleşme aşamasına gelindiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li eski belediye Başkanı Mehmet Demir'in sosyal medya hesabı üzerinden "Her yıl beş mahallenin altyapı ve üst yapıların yapılmasını stratejik plana koymamıza rağmen; 2020 yılında yapılması gereken Bahçelievler, Şafak, Sağlık, Aydınlıkevler ve Karşıyaka mahallelerinin alt ve üst yapıları neden yapılmadı" paylaşımının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Paylaşımla olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Paylaşımda adı geçen Bahçelievler, Şafak, Sağlık, Aydınlıkevler ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerine ait ihale ve sözleşme aşamasına gelinmiştir. İhalenin yapılması ve çalışmaların başlamasıyla 62 bin metre içme suyu hattı, 39 bin metre kanalizasyon hattı ve 25 bin metre yağmur suyu hattı yapılacaktır. Ayrıca, 20 bin metre kanserojen madde ihtiva eden asbestli borunun da değiştirilerek vatandaşların sağlıklı su içmesi sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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