Batman Belediyesi 98 temizlik işçisi aldı Batman Belediyesi, 98 temizlik işçisi aldı.

Batman Belediyesi, 98 temizlik işçisi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Batman Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak çalıştırılmak üzere İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden başvuruları alınan 120 personelden arşiv soruşturması tamamlanan 98 personelin sözleşmeleri gerçekleştirilerek iş başı yapmaları sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan güvenlik soruşturmasının ardından işe başlamalarında herhangi bir engel bulunmaması halinde 22 personelin de en kısa zamanda iş başı yapmaları bekleniyor." denildi.

Kaynak: AA