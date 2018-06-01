Batman Başbakan Yıldırım: Bunların Aklı, Fikri; Yıkmak, Bozmak

Başbakan Yıldırım: Bunların aklı, fikri; yıkmak, bozmak (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM BATMAN'DA

Elazığ mitinginden sonra Batman'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Valilik önündeki Adalet Caddesi'nde yapılan mitingde konuştu. Batman'ı, AK Parti ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kutlu yürüyüşte sahip çıktığını ve her zaman kendileri ile birlikte olduğu için şüklarlarını sunduğunu söyleyen Başbakan yaldırım, "Batman 15 Temmuz'da meydanyadı, alçaklara dersini verdi. Alçaklara gereken cezaları verdiniz. Sağ olun"dedi.

"BİZİM HDP İLE SORUNUMUZ YOK, HDP ÖZGÜR BİR PARTİ DEĞİL, KANDİL'İN EMRİNDEDİR"

Başbakan Yıldırım, kardeşliği bozmak isteyen bölücü terör örgütüne fırsat verilmemesini, Batman'lıların her zaman devletimizin yanında teröre karşı dik durduğunu da ifade ederek, "Bu ülke terörden çok çekti 40 yıldır bu bölge halktı bedel ödüyor. PKK'nın Kürtler gibi bir sorunu yoktur. Kürtlerin de, Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Kobani de olaylar oldu. Oradar 220 bin Kürt kardeşimiz buraya sığındı, biz onlara kucak açtı. Batman'da bir pankart var. 'Gençler okumak istiyor'. Evet, gençler okuyacak, dağa çıkmayacak. Sevgi ve birlik beraberlikle birbirimize daha çok kenetleyeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizi ve miletimizi tehdit eden, sabırla yok edeceğiz. Sen, ben davasını bir kenara bırakıp, düşmana karşı cesur olacağız. Biz neden Afrin'e gittik. Çünkü, bu alçak terör örgütü Kürtlere de Araplara da zulm etti. Onları evlerinden uzaklaştırdı. Oraya gitme nedenimiz, onların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Bu ülkenin tek bir evladının kaybolmasına rıza göstermeyiz. Bir tek gencimizi terör örgütüne feda etmeyiz. Bizim HDP ile sorunumuz yok, HDP özgür bir parti değil, Kandilin emrindedir. Sizlerin emrinde değil, dağ ne diyorsa onu yerine getiriyorlar. PKK'ya açıkça karşı dursunlar, başımızın üstünde yeri var. Dost kim, düşman kim iyi bileceğiz. Bölgemizde oynanna oyunlara kayıtsız kalmayacağız. Gençlerimez daha güzel gelecek hazırlamak varken"diye konuştu.

"ESKİ DARBELERİN ARKASINDA CHP VARDI"

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimin Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası olacağını, darbeler, vesayetler, terör, ayrımcılık ve bölücülüğün bir daha geri dönmemek üzere tarihe karışacağını da söyleyerek, "Türkiyede vesayet denince akla CHP gelir. Eski darbelerin arkasında CHP vardı. CHP adayı diyor ki, 'Amerikalar beni aradı, FETÖ'nün iadesini yanlış talep etmişsiniz'. Sayın İnce, Amerikada kim sizi aradı? Pensilvanya mı, Teksas ta mı aradılar. Bu işi öğrenmek istiyorsan Adalet bakanlığımıza git öğrenirsin. Sen bu memleketin cumhurbaşkanı adayısın. Sözlerine dikkat etmelisin. Bunların daha öğenecek çok şeyleri var. AK Parti hareketi, dürüstüğü siyasetin merkezine alan bir partidir. Farklılıklarımıız zenginlik olarak görüyoruz. Kimimiz, esmer, kimimiz sarışın, kimimizin saçı kara. Ama gözyaşlarımızın rengi birdir"dedi.

Cumhur ittifakı olarak MHP ve BBP ile ittifaka girdiklerini, bazıların bu ittifakı yapmalarından dolayı kendilerini eleştirdiğini söyleyen Başbakan Yaldırım, "Güney sınırlarımızda neler olduğunu görüyoruz. Mesele memleket meselesi olunca gücümüzü birleştireceğiz. Heryerde bir olacağız. Doğu, batı, kuzey, güney bizimdir. Biz bir allahın kuluyuz. Ülkemizin milletimizin yarınları için el ele vereceğiz"diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, bu yıl dağa çıkan gençlerinin olmadığını, terör örgütüne yurt içinde bu yıl gereken dersi verdiklerini söyledi. Anadilde eğitimi serbest bıraktıklarını, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşleri ile bir dertlerinin de olmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, "Tek derdimiz, gençlerimizin hayatını karartan terör örgütleridir. Engelleleri aşa aşa yolumuza devam edeceğiz. Ele ele verdik, birlik olduk. Bu davayı birlikte sahipledik. Erdoğan'ın arkasında 15 Temmuz'da nasıl durduysak, 24 Haziran'da da aynı şekilde durmaya hazırmısınız?"dedi.

Batman'a 15 bin kişilik yeni stadyum yapacaklarını, mevcut stadyumu da millet bahçesi yapacaklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "500 yataklı bir hastane yapılmasını planlıyoruz. Terör azalıncı huzur artınca Batman'a gelen turist sayısı arttı. Ilusu barajı bitmek üzere. Baraj bittiğinde ülkemize 1,5 milyar dolar katkı sağlayccak. Batman'a deniz geliyor, deniz. Hasankeyf tarihi ilçemizin yeri tamamıyla yeri değişti. Tarihi eserleri koruma altına alındı. Batman'ın içme suyu sorununu çözüyoruz. Bu hizmetlerin aralıksız sürmesi için 24 Haziran çok önemli. Yeni bir zafere imza atacak mıyız? Sizlerin destekleriyle aydınlık yarınlara ilerleyeceğiz"diye konuştu.