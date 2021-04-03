Batman Barajı, ekonomiye yaklaşık 4,3 milyar lira katkı sağladı
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Batman Barajı, ekonomiye yaklaşık 4,3 milyar lira katkı sağladı

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Batman Barajı, ekonomiye yaklaşık 4,3 milyar lira katkı sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003'te hizmete alınan Batman Barajı, ekonomiye 4 milyar 259 milyon lira katkıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003'te hizmete alınan Batman Barajı, ekonomiye 4 milyar 259 milyon lira katkıda bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük tarafından Diyarbakır-Batman sınırını teşkil eden Batman Çayı üzerinde dar bir vadide inşa edilen Batman Barajı ve HES, işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerji ve imkan verdiği tarımsal sulamayla ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladı.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 85 metre, genişliği ise tepede 530 metre olan bir vadide inşa edilen Batman Barajı'nın yapımı tamamen yerli iş gücü ve makinelerle tamamlandı.

1 milyar 250 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan ve Eylül 2003'te enerji üretimine başlanan Batman Barajı ve HES'te, bugüne kadar 6 milyar 70 milyon 441 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Bu üretim ülke ekonomisine 3 milyar 259 milyon lira gelir sağladı.

Batman-Silvan Sağ Sahil Regülatör Sulaması ile birlikte 2007'den itibaren aşamalı olarak sulamaya açılan toplam 346 bin 110 dekara sağlanan tarımsal sulamayla da 1 milyar lira fayda sağlayan söz konusu barajın ekonomiye katkısı toplamda 4 milyar 259 milyon lira oldu.

"26 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda ciddi projelere imza atıldığını belirterek, her yıl Batman Barajı'nda üretilen 483 milyon kilovatsaat enerjinin yaklaşık 26 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Yıldız, kurulduğu günden bu yana söz konusu barajın sağladığı faydalara işaret ederek, "18 yılda ekonomiye yaklaşık 4,3 milyar liralık katkı sağladık. Ayrıca Batman Barajı Türkiye'nin yöre turizmine katkı sunuyor. Baraj ile Batman arasında çay yatağı boyunca yaklaşık 40 bin dekar tarım alanının taşkından korunması sağlanıyor." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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